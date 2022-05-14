Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ланс
Труа - Ланс: обзор матча 14 мая 2022
Труа
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 3
Завершен
Ланс
14'
Ж. Бьянсон
42'
К. Дансо
45'
А. Калимуэндо
71'
Ж. Клосс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Ланс
83'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
Замена
М. Бальде
️️️️
Х. Шавалерен
80'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Р. Рипар
80'
79'
Желтая карточка
П. Франковски
77'
Замена
П. Берг
️️️️
Д. Кошта
77'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
71'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Клосс
Замена
Я. Ларуки
️️️️
А. Конте
65'
Замена
И. Угбо
️️️️
Й. Тузгар
65'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ж. Клосс
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Дансо
19'
Желтая карточка
Ф. Медина
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бьянсон
14'
Желтая карточка
И. Каборе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-4-1-1-1
93
Гайо
12
Каборе
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Конте
5
Тардье
7
Шавалерен
4
Бьянсон
26
Куаме
9
Рипар
7
Тузгар
4-1-1-2-2
1
Фариньес
92
Клосс
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
5
Конте
76
Ларуки
76
Ларуки
5
Конте
7
Шавалерен
17
Бальде
17
Бальде
7
Шавалерен
7
Тузгар
99
Угбо
99
Угбо
7
Тузгар
9
Рипар
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Рипар
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
10
Кошта
7
Берг
7
Берг
10
Кошта
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Труа
Ланс
40
Жесси Мулен
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Труа - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Ланс
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+