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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Труа
Ланс - Труа: обзор матча 05 ноября 2021
Ланс
05.11.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 0
Завершен
Труа
14'
А. Калимуэндо
29'
У. Саид
35'
Ж. Клосс
61'
П. Франковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Труа
Замена
М. Айдара
️️️️
П. Франковски
77'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
С. Фофана
77'
77'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Х. Шавалерен
77'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
А. Рами
74'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Желтая карточка
И. Ганаго
69'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
65'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
65'
63'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
М. Бальде
63'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ю. Коне
63'
Замена
Х. Сук
️️️️
Р. Рипар
ГОЛ! 4:0!
П. Франковски
61'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
У. Саид
44'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Клосс
35'
ГОЛ! 2:0!
У. Саид
Пас отдал
Ж. Клосс
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ж. Клосс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
23
Адиль Рами
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фариньес
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
22
Саид
15
Калимуэндо
4-1-1-2-2
93
Гайо
4
Бьянсон
8
Жиродо
99
Коне
21
Салмье
7
Шавалерен
26
Куаме
17
Бальде
9
Рипар
7
Родригес
23
Рами
19
Франковски
21
Айдара
21
Айдара
19
Франковски
42
Фофана
18
Каюзак
18
Каюзак
42
Фофана
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
7
Шавалерен
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
7
Шавалерен
23
Рами
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
23
Рами
99
Коне
12
Каборе
12
Каборе
99
Коне
17
Бальде
7
Шамбос
7
Шамбос
17
Бальде
9
Рипар
9
Сук
9
Сук
9
Рипар
Остались в запасе
Ланс
Труа
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Ланс - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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