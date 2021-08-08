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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ланс
Ренн - Ланс: обзор матча 08 августа 2021
Ренн
08.08.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
14'
К. Сулемана
19'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ланс
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
86'
Замена
А. Диуф
️️️️
Л. Угочукву
86'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
86'
82'
Замена
К. Жан
️️️️
И. Ганаго
82'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Г. Какута
Замена
С. Гирасси
️️️️
Э. Камавинга
69'
66'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
65'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
С. Банза
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Сулемана
58'
55'
Желтая карточка
Д. Машадо
36'
Желтая карточка
С. Фофана
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Фофана
Пас отдал
С. Банза
ГОЛ! 1:0!
К. Сулемана
Пас отдал
Ф. Тайт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
24
Мелинг
21
Агер
5
Баде
14
Траоре
18
Угочукву
6
Камавинга
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
7
Сулемана
3-1-1-1-3
16
Лека
92
Клосс
15
Фортеш
14
Бура
28
Дукур
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
37
Ганаго
20
Машадо
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
6
Камавинга
9
Гирасси
9
Гирасси
6
Камавинга
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
18
Угочукву
17
Диуф
17
Диуф
18
Угочукву
7
Сулемана
11
Доку
11
Доку
7
Сулемана
20
Машадо
19
Франковски
19
Франковски
20
Машадо
5
Какута
18
Каюзак
18
Каюзак
5
Какута
24
Банза
7
Сотока
7
Сотока
24
Банза
37
Ганаго
10
Жан
10
Жан
37
Ганаго
Остались в запасе
Ренн
Ланс
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Ланс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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