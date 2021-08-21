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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 21 августа 2021
Монако
21.08.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ланс
51'
И. Ганаго
90+5'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ланс
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
С. Банза
Пас отдал
П. Франковски
90'
+2
Замена
И. Бура
️️️️
М. Айдара
Красная карточка
А. Головин
86'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Р. Агилар
84'
Желтая карточка
С. Павлович
83'
76'
Замена
М. Айдара
️️️️
Г. Какута
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Диоп
76'
75'
Замена
С. Банза
️️️️
Ф. Сотока
65'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
И. Ганаго
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Дьятта
64'
Замена
К. Фолланд
️️️️
В. Бен-Йеддер
63'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
О. Чуамени
63'
61'
Красная карточка
Ш. Дукур
61'
Желтая карточка
Ж. Лека
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Ж. Клосс
46'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
21
Дисаси
31
Павлович
2
Агилар
14
Чуамени
6
Лукас
10
Головин
10
Диоп
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
4-1-1-1-3
16
Лека
92
Клосс
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
28
Дукур
42
Фофана
5
Какута
37
Ганаго
7
Сотока
20
Машадо
2
Агилар
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Агилар
10
Диоп
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Диоп
14
Чуамени
10
Мартинш
10
Мартинш
14
Чуамени
15
Дьятта
10
Боадю
10
Боадю
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
20
Машадо
19
Франковски
19
Франковски
20
Машадо
Айдара
14
Бура
14
Бура
Айдара
5
Какута
21
Айдара
21
Айдара
5
Какута
37
Ганаго
18
Каюзак
18
Каюзак
37
Ганаго
7
Сотока
24
Банза
24
Банза
7
Сотока
Остались в запасе
Монако
Ланс
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Ланс
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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