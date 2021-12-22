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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ланс
Ницца - Ланс: обзор матча 22 декабря 2021
Ницца
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
63'
М. Лемина
79'
Д. Клюйверт
30'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ланс
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Гради
89'
Замена
К. Жан
️️️️
Ж. Клосс
82'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Я. Каюзак
ГОЛ! 2:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
П. Росарио
79'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Дольберг
74'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Лемина
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Лемина
Пас отдал
П. Росарио
63'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
К. Ву
23'
Желтая карточка
М. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Джастин Клюйверт
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Дольберг
4-2-1-2-1
16
Лека
92
Клосс
24
Гради
3
Ву
21
Айдара
18
Каюзак
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
99
Лемина
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
99
Лемина
9
Дольберг
9
Делор
9
Делор
9
Дольберг
92
Клосс
10
Жан
10
Жан
92
Клосс
18
Каюзак
37
Ганаго
37
Ганаго
18
Каюзак
Остались в запасе
Ницца
Ланс
14
Калвин Стенгс
ПВ
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Остались в запасе
14
Калвин Стенгс
ПВ
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Ланс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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