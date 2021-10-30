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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ланс
Лион - Ланс: обзор матча 30 октября 2021
Лион
30.10.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
25'
К. Токо Экамби (П)
41'
У. Ауа
61'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ланс
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+1
85'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
85'
Замена
Ш. Боли
️️️️
Ж. Гради
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
78'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
78'
77'
Замена
К. Жан
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Боатенг
77'
76'
Замена
Д. Кошта
️️️️
У. Саид
Замена
Т. Мендес
️️️️
Д. Шакири
64'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Г. Какута
54'
Желтая карточка
Ж. Клосс
46'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Сотока
ГОЛ! 2:0!
У. Ауа
41'
38'
Желтая карточка
Ф. Сотока
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Токо Экамби
25'
Желтая карточка
Л. Пакета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
10
Давид Кошта
АП
70
Шарль Боли
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-3-2-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
17
Боатенг
64
Денайе
15
Дюбуа
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
11
Пакета
10
Шакири
9
Экамби
4-1-1-1-3
16
Лека
92
Клосс
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
22
Саид
17
Боатенг
20
Дьоманде
20
Дьоманде
17
Боатенг
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
10
Шакири
23
Мендес
23
Мендес
10
Шакири
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
39
Гимарайнс
19
Слимани
19
Слимани
39
Гимарайнс
7
Сотока
5
Какута
5
Какута
7
Сотока
22
Саид
10
Кошта
10
Кошта
22
Саид
24
Гради
70
Боли
70
Боли
24
Гради
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
15
Калимуэндо
10
Жан
10
Жан
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Лион
Ланс
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лион - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
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