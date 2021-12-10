Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 10 декабря 2021
Нант
10.12.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 2
Завершен
Ланс
49'
Р. Коло Муани
57'
Р. Коло Муани
90'
М. Саймон
7'
Д. Кошта
14'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ланс
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Р. Коло Муани
90'
+3
Замена
М. Коко
️️️️
К. Мерлен
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Варан
️️️️
Ф. Сотока
90'
+2
Замена
Ш. Боли
️️️️
М. Айдара
ГОЛ! 3:2!
М. Саймон
90'
Желтая карточка
П. Чиривелья
76'
75'
Замена
К. Жан
️️️️
Д. Кошта
75'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
М. Саймон
️️️️
В. Геббельс
70'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
В. Сиприен
70'
61'
Желтая карточка
Ф. Медина
60'
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
Л. Бляс
60'
ГОЛ! 2:2!
Р. Коло Муани
Пас отдал
В. Геббельс
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Л. Бляс
49'
46'
Желтая карточка
М. Айдара
46'
Замена
В. Фариньес
️️️️
Ж. Лека
Желтая карточка
А. Жиротто
31'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Д. Кошта
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
21
Массадио Айдара
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
19
Пшемыслав Франковски
ПП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Самба Соу
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
2
Фабио
25
Сиприен
69
Геббельс
10
Бляс
9
Муани
3-1-3-1-2
16
Лека
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
18
Каюзак
19
Франковски
42
Фофана
21
Айдара
10
Кошта
15
Калимуэндо
7
Сотока
9
Муани
8
Аппиа
8
Аппиа
9
Муани
25
Сиприен
8
Мутуссами
8
Мутуссами
25
Сиприен
69
Геббельс
27
Саймон
27
Саймон
69
Геббельс
26
Мерлен
97
Коко
97
Коко
26
Мерлен
16
Лека
1
Фариньес
1
Фариньес
16
Лека
21
Айдара
70
Боли
70
Боли
21
Айдара
7
Сотока
40
Варан
40
Варан
7
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
10
Кошта
10
Жан
10
Жан
10
Кошта
Остались в запасе
Нант
Ланс
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Самба Соу
ЦФ
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Самба Соу
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Ланс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Ланс
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+