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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 22 января 2022
Ланс
22.01.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
34'
Д. Пайет (П)
77'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Марсель
90'
+2
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Пайет
90'
+1
Замена
Л. Балерди
️️️️
В. Ронжье
86'
Желтая карточка
П. Лирола
Замена
П. Берг
️️️️
Ж. Клосс
83'
Замена
Б. Перейра
️️️️
Г. Какута
83'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Медина
83'
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
М. Гендузи
75'
Замена
П. Лирола
️️️️
Жерсон
75'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Энрике
71'
Желтая карточка
Л. Перес
Замена
Д. Кошта
️️️️
Ф. Сотока
60'
Желтая карточка
Ф. Сотока
49'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
Ф. Медина
32'
Желтая карточка
К. Дансо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
6
Адриен Лове
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фариньес
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
7
Сотока
22
Саид
3-1-3-3
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
7
Ундер
10
Пайет
11
Энрике
5
Какута
18
Перейра
18
Перейра
5
Какута
92
Клосс
7
Берг
7
Берг
92
Клосс
7
Сотока
10
Кошта
10
Кошта
7
Сотока
2
Медина
10
Жан
10
Жан
2
Медина
21
Ронжье
26
Балерди
26
Балерди
21
Ронжье
8
Жерсон
14
Лирола
14
Лирола
8
Жерсон
10
Пайет
77
Арит
77
Арит
10
Пайет
11
Энрике
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Энрике
Остались в запасе
Ланс
Марсель
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
6
Адриен Лове
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
6
Адриен Лове
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ланс - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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