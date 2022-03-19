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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Клермон
Ланс - Клермон: обзор матча 19 марта 2022
Ланс
19.03.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Клермон
39'
К. Дансо
45+3'
Ф. Сотока
58'
М. Айдара
9'
Э. Рашани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Клермон
90'
Замена
А. Менди
️️️️
А. Сейду
89'
Желтая карточка
Ж. Доссу
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
89'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
89'
83'
Замена
П. Амель
️️️️
Э. Рашани
Желтая карточка
М. Айдара
82'
Замена
П. Берг
️️️️
С. Фофана
76'
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
76'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
65'
64'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Л. Да Кунья
64'
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Байо
64'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
ГОЛ! 3:1!
М. Айдара
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сотока
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Дансо
39'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рашани
Пас отдал
М. Байо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фариньес
21
Айдара
4
Дансо
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
37
Ганаго
7
Сотока
4-2-2-2
12
Джоко
80
Зедадка
22
Хунтонджи
21
Ожье
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
15
Бертомье
19
Рашани
7
Да Кунья
18
Байо
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
42
Фофана
7
Берг
7
Берг
42
Фофана
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
36
Сейду
29
Менди
29
Менди
36
Сейду
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
7
Да Кунья
20
Доссу
20
Доссу
7
Да Кунья
19
Рашани
29
Амель
29
Амель
19
Рашани
18
Байо
99
Кюи
99
Кюи
18
Байо
Остались в запасе
Ланс
Клермон
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Ланс - Клермон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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