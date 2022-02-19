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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 19 февраля 2022
Ланс
19.02.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Лион
13'
Ж. Клосс
44'
Т. Кадевере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лион
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Клосс
90'
+1
86'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
85'
84'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
76'
Замена
У. Ауа
️️️️
Т. Кадевере
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
72'
70'
Желтая карточка
Эмерсон
44'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
К. Токо Экамби
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клосс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Массадио Айдара
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
4-1-2-1-2
1
Фариньес
3
Ву
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
3-1-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
22
Н'Домбеле
8
Какере
21
Февр
11
Пакета
9
Экамби
9
Кадевере
92
Клосс
19
Франковски
19
Франковски
92
Клосс
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
9
Кадевере
10
Ауа
10
Ауа
9
Кадевере
Остались в запасе
Ланс
Лион
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ланс - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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