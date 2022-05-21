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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 21 мая 2022
Ланс
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 2
Завершен
Монако
30'
П. Франковски
90+6'
К. Дансо
34'
Б. Бадьяшиль
62'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монако
ГОЛ! 2:2!
К. Дансо
90'
+6
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Ж. Гради
89'
88'
Желтая карточка
К. Энрике
88'
Замена
Э. Матацо
️️️️
В. Бен-Йеддер
88'
Замена
Г. Марипан
️️️️
К. Энрике
86'
Желтая карточка
О. Чуамени
Желтая карточка
Ж. Гради
84'
84'
Желтая карточка
К. Фолланд
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
81'
Замена
К. Жан
️️️️
Д. Кошта
81'
73'
Замена
И. Якобс
️️️️
Вандерсон
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
69'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
69'
62'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
58'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Головин
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
К. Дансо
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фариньес
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
7
Сотока
15
Калимуэндо
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
24
Гради
18
Каюзак
18
Каюзак
24
Гради
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
10
Кошта
10
Жан
10
Жан
10
Кошта
12
Энрике
3
Марипан
3
Марипан
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
8
Матацо
8
Матацо
10
Бен-Йеддер
2
Вандерсон
4
Якобс
4
Якобс
2
Вандерсон
10
Головин
10
Боадю
10
Боадю
10
Головин
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
99
Радослав Майецки
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ланс - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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