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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ланс
Метц - Ланс: обзор матча 13 марта 2022
Метц
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Ланс
Желтая карточка
К. Н'Дорам
89'
84'
Замена
Б. Перейра
️️️️
Ж. Клосс
Замена
П. Яд
️️️️
Н. де Превилль
79'
Желтая карточка
К. Куяте
78'
77'
Замена
П. Берг
️️️️
С. Фофана
77'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
69'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
69'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
64'
Желтая карточка
К. Дансо
58'
Желтая карточка
Ф. Сотока
Замена
О. Нгетт
️️️️
Л. Мафута
46'
Замена
И. Ньян
️️️️
Ф. Булайя
46'
Желтая карточка
П. Сарр
43'
Желтая карточка
Н. де Превилль
19'
Желтая карточка
Ф. Булайя
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Каяр
4
Куяте
6
Бронн
21
Жемерсон
5
Канде
96
Н'Дорам
25
Микельбренси
29
Сарр
37
Булайя
14
Мафута
12
де Превилль
3-3-1-1-2
1
Фариньес
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
12
де Превилль
37
Яд
37
Яд
12
де Превилль
14
Мафута
11
Нгетт
11
Нгетт
14
Мафута
37
Булайя
7
Ньян
7
Ньян
37
Булайя
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
92
Клосс
18
Перейра
18
Перейра
92
Клосс
42
Фофана
7
Берг
7
Берг
42
Фофана
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Метц
Ланс
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Ланс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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