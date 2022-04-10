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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ницца
Ланс - Ницца: обзор матча 10 апреля 2022
Ланс
10.04.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
51'
А. Калимуэндо
55'
Ш. Дукур
67'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Ницца
90'
+2
Красная карточка
Данте
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ф. Сотока
89'
Замена
П. Берг
️️️️
С. Фофана
83'
81'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Тодибо
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Д. Кошта
74'
69'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
68'
Замена
Б. Браими
️️️️
М. Бар
ГОЛ! 3:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ш. Дукур
67'
Желтая карточка
Ф. Сотока
66'
57'
Вторая желтая
М. Лемина
ГОЛ! 2:0!
Ш. Дукур
Пас отдал
Д. Кошта
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
51'
50'
Желтая карточка
М. Лемина
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Гуири
45'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
38'
Желтая карточка
Э. Гессан
Желтая карточка
Ш. Дукур
31'
Красная карточка
М. Айдара
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
4-1-1-2-2
16
Лека
21
Айдара
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
7
Сотока
37
Ганаго
4-2-1-3
44
Бенитес
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
20
Аталь
99
Лемина
13
Росарио
19
Клюйверт
29
Гессан
9
Делор
9
Гуири
10
Кошта
92
Клосс
92
Клосс
10
Кошта
7
Сотока
20
Машадо
20
Машадо
7
Сотока
42
Фофана
7
Берг
7
Берг
42
Фофана
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
20
Тодибо
24
Данильюк
24
Данильюк
20
Тодибо
26
Бар
7
Браими
7
Браими
26
Бар
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
Остались в запасе
Ланс
Ницца
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
22
Уэсли Саид
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ланс - Ницца
2
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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