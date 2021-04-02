Антонио Гарсия - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|12
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2021
|1' -62'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Кадис (Кадис)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|11.05.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:3
|Барселона (Барселона)
|83'
|08.05.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|30.04.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|21.04.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:5
|Вильярреал (Вильярреал)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|02.04.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|19.03.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|12.03.2021
|84' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|07.03.2021
|1' -82'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|26.02.2021
|84' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.02.2021
|1' -71'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Леванте (Валенсия)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|14.02.2021
|1' -75'
|Леванте (Валенсия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|41'
|06.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Гранада (Гранада)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2021
|86' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|02.01.2021
|1' -71'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|4:3
|Бетис (Севилья)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|27.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|26.10.2020
|1' -84'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Сельта (Виго)
|78'
|18.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|01.10.2020
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Леванте (Валенсия)