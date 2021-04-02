Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антонио Гарсия - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Антонио
    Фамилия Гарсия
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1989 (33 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 12 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2021 1' -62' Леванте (Валенсия) 2:2 Кадис (Кадис)
    16.05.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Леванте (Валенсия)
    11.05.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:3 Барселона (Барселона)
    83'
    08.05.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Леванте (Валенсия)
    30.04.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 2:0 Леванте (Валенсия)
    24.04.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Леванте (Валенсия)
    21.04.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:1 Севилья (Севилья)
    18.04.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:5 Вильярреал (Вильярреал)
    10.04.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Леванте (Валенсия)
    02.04.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Уэска (Уэска)
    19.03.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Леванте (Валенсия)
    12.03.2021 84' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    07.03.2021 1' -82' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Леванте (Валенсия)
    26.02.2021 84' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    20.02.2021 1' -71' Атлетико (Мадрид) 0:2 Леванте (Валенсия)
    17.02.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    14.02.2021 1' -75' Леванте (Валенсия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    41'
    06.02.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Гранада (Гранада)
    30.01.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:2 Леванте (Валенсия)
    22.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    19.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    10.01.2021 86' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    02.01.2021 1' -71' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Леванте (Валенсия)
    29.12.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 4:3 Бетис (Севилья)
    13.12.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Леванте (Валенсия)
    05.12.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    27.11.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    21.11.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Эльче (Эльче)
    08.11.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    01.11.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Леванте (Валенсия)
    26.10.2020 1' -84' Леванте (Валенсия) 1:1 Сельта (Виго)
    78'
    18.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Леванте (Валенсия)
    04.10.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Реал (Мадрид)
    01.10.2020 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Леванте (Валенсия)
    27.09.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Леванте (Валенсия)
    13.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:2 Леванте (Валенсия)
    • Читайте нас: 
    11