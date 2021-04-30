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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Леванте
Сельта - Леванте: обзор матча 30 апреля 2021
Сельта
30.04.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
51'
Б. Мендес
74'
А. Солари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Леванте
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Нолито
85'
83'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Р. Пьер
79'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
О. Дуарте
79'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Кантеро
79'
Замена
С. Леон
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 2:0!
А. Солари
Пас отдал
А. Мартин
74'
71'
Желтая карточка
Р. Везо
68'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Э. Барди
Замена
А. Солари
️️️️
Я. Аспас
66'
Желтая карточка
К. Васкес
56'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
51'
Замена
А. Мартин
️️️️
Х. Фонтан
46'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Д. Айду
46'
39'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Желтая карточка
Х. Фонтан
32'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
3
Фонтан
4
Айду
24
Мурильо
20
Васкес
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
3
Нолито
10
Аспас
77
Мина
3-2-1-3-1
25
Карденас
21
Рубен Везо
6
Дуарте
44
Пьер
21
Поштиго
18
Клер
16
Мелеро
19
де Фрутос
10
Барди
21
Кантеро
9
Марти
3
Фонтан
24
Мартин
24
Мартин
3
Фонтан
4
Айду
14
Араужо
14
Араужо
4
Айду
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
10
Аспас
23
Солари
23
Солари
10
Аспас
3
Нолито
14
Феррейра
14
Феррейра
3
Нолито
6
Дуарте
21
Мирамон
21
Мирамон
6
Дуарте
44
Пьер
8
Дукур
8
Дукур
44
Пьер
10
Барди
16
Рочина
16
Рочина
10
Барди
16
Мелеро
11
Леон
11
Леон
16
Мелеро
21
Кантеро
25
Моралес
25
Моралес
21
Кантеро
Остались в запасе
Сельта
Леванте
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Сельта - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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