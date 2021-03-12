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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Валенсия
Леванте - Валенсия: обзор матча 12 марта 2021
Леванте
12.03.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
18'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Валенсия
88'
Желтая карточка
М. Вальехо
85'
Замена
Джейсон
️️️️
Т. Корреа
85'
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Олива
Замена
Сон
️️️️
Х. Мирамон
85'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Р. Рочина
84'
76'
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Гамейро
76'
Замена
А. Санчес
️️️️
У. Гильямон
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
72'
Замена
М. Мальса
️️️️
Х. Луис Моралес
72'
63'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Кан Ин
61'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
Р. Пьер
️️️️
О. Дуарте
59'
Желтая карточка
Э. Барди
39'
34'
Желтая карточка
А. Латорре
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Р. Рочина
18'
Желтая карточка
Р. Везо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Ферру
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
18
Клер
21
Рубен Везо
6
Дуарте
21
Мирамон
17
Вукчевич
16
Рочина
10
Барди
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
4-2-1-2-1
24
Силлессен
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
3
Латорре
22
Гильямон
28
Олива
10
Васс
7
Кан Ин
11
Гедеш
9
Гамейро
25
Моралес
11
Мальса
11
Мальса
25
Моралес
16
Рочина
3
Гарсия
3
Гарсия
16
Рочина
6
Дуарте
44
Пьер
44
Пьер
6
Дуарте
21
Мирамон
17
Сон
17
Сон
21
Мирамон
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
7
Кан Ин
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Кан Ин
22
Гильямон
11
Санчес
11
Санчес
22
Гильямон
14
Корреа
23
Джейсон
23
Джейсон
14
Корреа
28
Олива
80
Муса
80
Муса
28
Олива
9
Гамейро
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Гамейро
Остались в запасе
Леванте
Валенсия
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
25
Дани Карденас
ВР
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
88
Коба Куандреди
ЦП
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Ферру
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
25
Дани Карденас
ВР
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
88
Коба Куандреди
ЦП
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Ферру
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Леванте - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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