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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 04 октября 2020
Леванте
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал
16'
Винисиус
90+5'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
Х. Мирамон
90'
+3
89'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
89'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Мальса
73'
Желтая карточка
Э. Барди
72'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
69'
69'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
69'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Винисиус
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Н. Вукчевич
55'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Марти
55'
16'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
4'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Айтор
18
Клер
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Мирамон
11
Мальса
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
4-1-2-2-1
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
17
Вукчевич
19
де Фрутос
19
де Фрутос
17
Вукчевич
11
Мальса
22
Радойя
22
Радойя
11
Мальса
9
Марти
16
Мелеро
16
Мелеро
9
Марти
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
20
Модрич
22
Иско
22
Иско
20
Модрич
8
Вальверде
8
Эдегор
8
Эдегор
8
Вальверде
7
Винисиус
17
Васкес
17
Васкес
7
Винисиус
Остались в запасе
Леванте
Реал
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леванте - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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