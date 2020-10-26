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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 26 октября 2020
Леванте
26.10.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
48'
Р. Марти (П)
52'
С. Каррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
87'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
С. Каррейра
87'
Замена
Б. Мендес
️️️️
С. Мина
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
85'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
84'
Желтая карточка
А. Гарсия
78'
Замена
Р. Везо
️️️️
О. Дуарте
74'
62'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Нолито
Замена
Д. Гомес
️️️️
Г. Мелеро
61'
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Луис Моралес
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Каррейра
Пас отдал
Д. Суарес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марти
48'
42'
Желтая карточка
Л. Оласа
Желтая карточка
О. Дуарте
31'
26'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Сельта
35
Альваро Фернандес
ВР
13
Яго Домингес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
4-1-2-1-2
13
Айтор
3
Гарсия
21
Поштиго
6
Дуарте
21
Мирамон
11
Мальса
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
3-3-1-3
25
Вильяр
3
Фонтан
24
Мурильо
14
Араужо
5
Каррейра
13
Тапиа
15
Оласа
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
25
Моралес
10
Барди
10
Барди
25
Моралес
16
Мелеро
99
Гомес
99
Гомес
16
Мелеро
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
6
Дуарте
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
6
Дуарте
3
Нолито
10
Вейга
10
Вейга
3
Нолито
77
Мина
10
Мендес
10
Мендес
77
Мина
5
Каррейра
8
Бельтран
8
Бельтран
5
Каррейра
Остались в запасе
Леванте
Сельта
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
22
Мигель Родригес
ПВ
35
Альваро Фернандес
ВР
13
Яго Домингес
ВР
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
22
Мигель Родригес
ПВ
35
Альваро Фернандес
ВР
13
Яго Домингес
ВР
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Леванте - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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