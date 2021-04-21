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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Севилья
Леванте - Севилья: обзор матча 21 апреля 2021
Леванте
21.04.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
53'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Севилья
89'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
Р. Рочина
88'
86'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
86'
Замена
О. Родригес
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Ж. Кунде
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
85'
Желтая карточка
Ш. Дукур
76'
75'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Сусо
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Пьер
73'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Х. де Фрутос
73'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Э. Барди
60'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Г. Мелеро
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
45'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Г. Мелеро
33'
Желтая карточка
Э. Барди
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Айтор
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Оскар Родригес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Карденас
44
Пьер
6
Дуарте
21
Рубен Везо
3
Гарсия
11
Мальса
17
Сон
16
Мелеро
10
Барди
19
де Фрутос
99
Гомес
4-1-1-2-2
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Гомес
19
де Фрутос
8
Дукур
8
Дукур
19
де Фрутос
16
Мелеро
16
Рочина
16
Рочина
16
Мелеро
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
10
Барди
25
Моралес
25
Моралес
10
Барди
44
Пьер
11
Леон
11
Леон
44
Пьер
23
Кунде
8
Гудель
8
Гудель
23
Кунде
10
Сусо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Сусо
10
Гомес
14
Родригес
14
Родригес
10
Гомес
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
Остались в запасе
Леванте
Севилья
13
Айтор
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Леванте - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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