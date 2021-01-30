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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 30 января 2021
Реал
30.01.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
13'
М. Асенсио
32'
Х. Луис Моралес
78'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Желтая карточка
Каземиро
90'
83'
Замена
Р. Везо
️️️️
Р. Марти
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
82'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
82'
78'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марти
Пас отдал
Э. Барди
76'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
72'
Желтая карточка
Г. Мелеро
64'
Пенальти не реализован!
Р. Марти
60'
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Мальса
60'
Замена
Э. Барди
️️️️
С. Леон
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
60'
50'
Желтая карточка
М. Мальса
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. Мирамон
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Т. Кроос
13'
Красная карточка
Э. Милитао
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
19
Варан
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Азар
10
Асенсио
9
Бензема
3-3-1-3
13
Айтор
21
Поштиго
22
Радойя
6
Дуарте
21
Мирамон
11
Мальса
18
Клер
16
Мелеро
9
Марти
11
Леон
25
Моралес
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
11
Леон
10
Барди
10
Барди
11
Леон
9
Марти
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
9
Марти
11
Мальса
16
Рочина
16
Рочина
11
Мальса
Остались в запасе
Реал
Леванте
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
19
Эдгар Севикян
ПВ
17
Сон
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
19
Эдгар Севикян
ПВ
17
Сон
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал - Леванте
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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