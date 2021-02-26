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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетик
Леванте - Атлетик: обзор матча 26 февраля 2021
Леванте
26.02.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
33'
Р. Марти (П)
56'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Х. Морсильо
84'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
Замена
А. Гарсия
️️️️
Х. де Фрутос
84'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
84'
75'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Уильямс
75'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
А. Беренгер
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
73'
67'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
67'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
57'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Вукчевич
57'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Сон
47'
Желтая карточка
Коке
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марти
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-3-2-2
13
Айтор
17
Сон
44
Пьер
6
Дуарте
18
Клер
17
Вукчевич
23
Коке
19
де Фрутос
16
Рочина
9
Марти
25
Моралес
4-1-1-2-2
1
Симон
2
Капа
26
Мартинес
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
17
Вукчевич
11
Мальса
11
Мальса
17
Вукчевич
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
19
де Фрутос
3
Гарсия
3
Гарсия
19
де Фрутос
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
9
Уильямс
18
де Маркос
18
де Маркос
9
Уильямс
7
Беренгер
12
Вильялибре
12
Вильялибре
7
Беренгер
Остались в запасе
Леванте
Атлетик
25
Дани Карденас
ВР
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
8
Ойан Сансет
АП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Шейк Дукур
ОП
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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