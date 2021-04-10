Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 10 апреля 2021
Эйбар
10.04.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
45+2'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
Замена
П. Леон
️️️️
С. Энрих
86'
84'
Замена
Р. Везо
️️️️
Х. де Фрутос
83'
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
Замена
Кике
️️️️
Т. Инуи
75'
Замена
М. Атьенса
️️️️
А. Гарсия
75'
68'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Р. Марти
68'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
А. Арбилья
65'
Замена
К. Родригес
️️️️
П. Диоп
62'
Желтая карточка
А. Гарсия
60'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. де Фрутос
Пас отдал
К. Клер
38'
Желтая карточка
С. Поштиго
19'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
17'
Желтая карточка
К. Клер
Желтая карточка
П. Диоп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
24
Посо
18
Диоп
6
Альварес
24
Гарсия
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
3-2-2-3
13
Айтор
21
Поштиго
6
Дуарте
22
Радойя
23
Коке
18
Клер
19
де Фрутос
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
99
Гомес
24
Гарсия
20
Атьенса
20
Атьенса
24
Гарсия
18
Диоп
13
Родригес
13
Родригес
18
Диоп
9
Энрих
14
Леон
14
Леон
9
Энрих
14
Инуи
7
Кике
7
Кике
14
Инуи
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
19
де Фрутос
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
19
де Фрутос
9
Марти
8
Дукур
8
Дукур
9
Марти
25
Моралес
16
Рочина
16
Рочина
25
Моралес
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
32
Унаи Ариета
ЦФ
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
32
Унаи Ариета
ЦФ
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эйбар - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Леванте
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+