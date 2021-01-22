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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вальядолид
Леванте - Вальядолид: обзор матча 22 января 2021
Леванте
22.01.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Вальядолид
62'
Д. Гомес
83'
Р. Марти
73'
Р. Алькарас
78'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вальядолид
90'
+1
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Мирамон
84'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Луис Моралес
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Марти
Пас отдал
Н. Радойя
83'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
М. Мальса
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Плано
Пас отдал
П. Эрвияс
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Алькарас
64'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомес
Пас отдал
Х. де Фрутос
62'
28'
Желтая карточка
Т. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
3-3-1-3
13
Айтор
6
Дуарте
21
Рубен Везо
22
Радойя
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
99
Гомес
4-2-3-1
1
Масип
2
Перес
18
Гонсалес
12
Фернандес
22
Мартинес
4
Алькарас
21
Мичел
14
Орельяна
20
Плано
19
Вилья
19
Вайссман
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
21
Мирамон
10
Барди
10
Барди
21
Мирамон
11
Мальса
16
Мелеро
16
Мелеро
11
Мальса
25
Моралес
16
Рочина
16
Рочина
25
Моралес
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
14
Орельяна
14
Эрвияс
14
Эрвияс
14
Орельяна
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
Остались в запасе
Леванте
Вальядолид
25
Дани Карденас
ВР
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
20
Ориоль Рей
ОП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
7
Sergio Benito
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
7
Sergio Benito
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Леванте - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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