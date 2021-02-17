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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 17 февраля 2021
Леванте
17.02.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
17'
Э. Барди
37'
М. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
Замена
Р. Рочина
️️️️
Э. Барди
86'
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
82'
Замена
Р. Везо
️️️️
Р. Марти
82'
81'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Коке
81'
Замена
Витоло
️️️️
А. Корреа
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
70'
66'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
51'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
О. Дуарте
️️️️
Н. Радойя
46'
46'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Х. де Фрутос
45'
42'
Желтая карточка
С. Савич
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Коке
26'
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 1:0!
Э. Барди
Пас отдал
Х. де Фрутос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-3-2-2
13
Айтор
21
Поштиго
44
Пьер
22
Радойя
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
10
Барди
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
4-3-2-1
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
22
Радойя
6
Дуарте
6
Дуарте
22
Радойя
9
Марти
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
9
Марти
10
Барди
16
Рочина
16
Рочина
10
Барди
6
Коке
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Коке
24
Врсалько
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
24
Врсалько
10
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
10
Корреа
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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