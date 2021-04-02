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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Уэска
Леванте - Уэска: обзор матча 02 апреля 2021
Леванте
02.04.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Уэска
15'
Р. Мир
54'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Уэска
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Н. Радойя
80'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
79'
74'
Замена
И. Думбия
️️️️
П. Москера
74'
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Феррейро
Замена
М. Мальса
️️️️
О. Дуарте
71'
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Луис Моралес
70'
64'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
64'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
Р. Рочина
60'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Сон
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мир
Пас отдал
Х. Сеоане
49'
Желтая карточка
Х. Сеоане
43'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Д. Сиовас
Желтая карточка
Сон
34'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
Д. Феррейро
14'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-2-2
13
Айтор
6
Дуарте
44
Пьер
22
Радойя
18
Клер
17
Сон
19
де Фрутос
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
3-2-2-1-2
1
Андрес
5
Пулидо
22
Сиовас
44
Инсуа
24
Маффео
22
Галан
5
Москера
20
Сеоане
7
Феррейро
17
Мир
19
Рамирес
25
Моралес
10
Барди
10
Барди
25
Моралес
6
Дуарте
11
Мальса
11
Мальса
6
Дуарте
22
Радойя
8
Дукур
8
Дукур
22
Радойя
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
17
Сон
99
Гомес
99
Гомес
17
Сон
22
Сиовас
3
Вавро
3
Вавро
22
Сиовас
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
5
Москера
8
Думбия
8
Думбия
5
Москера
7
Феррейро
17
Рико
17
Рико
7
Феррейро
19
Рамирес
30
Эскриче
30
Эскриче
19
Рамирес
Остались в запасе
Леванте
Уэска
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Леванте - Уэска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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