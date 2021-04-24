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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Леванте
Эльче - Леванте: обзор матча 24 апреля 2021
Эльче
24.04.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
32'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
Э. Барди
Замена
О. Мфулу
️️️️
П. Пьятти
83'
Желтая карточка
П. Газзанига
79'
79'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
79'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Х. де Фрутос
Желтая карточка
Фидель
77'
74'
Желтая карточка
Р. Марти
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
70'
65'
Желтая карточка
М. Мальса
59'
Желтая карточка
С. Поштиго
57'
Замена
Сон
️️️️
Коке
56'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Пьер
56'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Й. Мохика
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
Т. Моренте
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Пабло Пьятти
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Нино
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Газзанига
22
Мохика
16
Гонсалес
12
Кальво
13
Паласиос
23
Марконе
10
Гути
20
Моренте
10
Пьятти
10
Фидель
15
Бойе
3-3-2-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
21
Поштиго
44
Пьер
23
Коке
11
Мальса
18
Клер
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
10
Пьятти
12
Мфулу
12
Мфулу
10
Пьятти
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
19
де Фрутос
6
Дуарте
6
Дуарте
19
де Фрутос
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
44
Пьер
16
Мелеро
16
Мелеро
44
Пьер
25
Моралес
99
Гомес
99
Гомес
25
Моралес
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
Остались в запасе
Эльче
Леванте
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
16
Алехандро Блеса
ЦП
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Луисми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
16
Алехандро Блеса
ЦП
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эльче - Леванте
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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