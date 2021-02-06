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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 06 февраля 2021
Леванте
06.02.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
30'
Х. Луис Моралес
67'
Х. Луис Моралес
43'
Р. Кенеди
90+2'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Пуэртас
88'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Н. Перес
Замена
Э. Барди
️️️️
Р. Марти
82'
Замена
С. Поштиго
️️️️
Х. Мирамон
82'
79'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Сон
️️️️
Х. Луис Моралес
75'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
74'
74'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Я. Брайс
74'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. де Фрутос
67'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
64'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Леон
64'
59'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
55'
Желтая карточка
А. Монторо
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Марин
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кенеди
Пас отдал
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Айтор
6
Дуарте
21
Рубен Везо
22
Радойя
18
Клер
21
Мирамон
16
Мелеро
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
11
Леон
3-2-2-1-2
1
Силва
24
Вальехо
22
Дуарте
18
Перес
20
Фулкье
3
Марин
88
Брайс
19
Монторо
29
Кенеди
19
Молина
97
Суарес
11
Леон
99
Гомес
99
Гомес
11
Леон
25
Моралес
17
Сон
17
Сон
25
Моралес
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
9
Марти
10
Барди
10
Барди
9
Марти
21
Мирамон
21
Поштиго
21
Поштиго
21
Мирамон
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
3
Марин
7
Пуэртас
7
Пуэртас
3
Марин
18
Перес
5
Санчес
5
Санчес
18
Перес
88
Брайс
19
Вико
19
Вико
88
Брайс
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Остались в запасе
Леванте
Гранада
25
Дани Карденас
ВР
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Леванте - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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