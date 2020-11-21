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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эльче
Леванте - Эльче: обзор матча 21 ноября 2020
Леванте
21.11.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
12'
Г. Мелеро
64'
Т. Моренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эльче
90'
+2
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
88'
Желтая карточка
О. Мфулу
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Луис Моралес
81'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Р. Везо
81'
80'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. де Фрутос
75'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Г. Мелеро
74'
67'
Желтая карточка
Т. Моренте
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моренте
Пас отдал
Хосема
Желтая карточка
К. Клер
40'
39'
Желтая карточка
Л. Бойе
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. Кампанья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Айтор
18
Клер
21
Поштиго
21
Рубен Везо
17
Сон
11
Мальса
16
Мелеро
20
Кампанья
19
де Фрутос
25
Моралес
99
Гомес
4-1-1-3-1
13
Бадия
19
Барраган
16
Гонсалес
5
Верду
20
Хосема
23
Марконе
10
Гути
17
Хосан
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
21
Рубен Везо
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Рубен Везо
16
Мелеро
22
Радойя
22
Радойя
16
Мелеро
16
Рочина
16
Рочина
25
Моралес
11
Леон
11
Леон
25
Моралес
19
де Фрутос
9
Марти
9
Марти
19
де Фрутос
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
Остались в запасе
Леванте
Эльче
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Виктор Родригес
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
32
Жерар Барри
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Виктор Родригес
ЛВ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Леванте - Эльче
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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