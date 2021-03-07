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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 07 марта 2021
Реал Сосьедад
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
10'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
82'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Д. Сильва
80'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Исак
80'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
73'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
73'
70'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Р. Рочина
70'
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
57'
Замена
М. Мальса
️️️️
Коке
57'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Н. Вукчевич
40'
Желтая карточка
Д. Гомес
38'
Желтая карточка
Р. Рочина
Пенальти не реализован!
М. Оярсабаль
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
М. Оярсабаль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
3-3-2-2
25
Карденас
17
Сон
6
Дуарте
21
Рубен Везо
23
Коке
17
Вукчевич
3
Гарсия
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
99
Гомес
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
21
Сильва
18
Гуриди
18
Гуриди
21
Сильва
9
Исак
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Исак
17
Вукчевич
19
де Фрутос
19
де Фрутос
17
Вукчевич
23
Коке
11
Мальса
11
Мальса
23
Коке
16
Рочина
8
Дукур
8
Дукур
16
Рочина
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
12
Роберто Лопес
АП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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