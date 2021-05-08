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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леванте
Алавес - Леванте: обзор матча 08 мая 2021
Алавес
08.05.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
30'
П. Понс
88'
Хоселу
36'
Х. Луис Моралес
42'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леванте
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
Пас отдал
Дейверсон
88'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Т. Пина
86'
Замена
Дейверсон
️️️️
Х. Наварро
86'
83'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Г. Мелеро
83'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Д. Гомес
Желтая карточка
Р. Батталья
79'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Р. Дуарте
74'
73'
Замена
Сон
️️️️
А. Кантеро
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Хота
67'
56'
Замена
Р. Везо
️️️️
С. Поштиго
56'
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. Луис Моралес
51'
Желтая карточка
А. Кантеро
Замена
Лукас
️️️️
П. Понс
46'
Желтая карточка
Л. Риоха
44'
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Д. Гомес
36'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. де Фрутос
ГОЛ! 1:0!
П. Понс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
15
Уго Перес
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
8
Понс
17
Пина
6
Батталья
11
Риоха
24
Хота
13
Хоселу
4-1-1-2-2
25
Карденас
21
Мирамон
21
Поштиго
44
Пьер
18
Клер
11
Мальса
16
Мелеро
19
де Фрутос
21
Кантеро
99
Гомес
25
Моралес
17
Пина
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
17
Пина
5
Дуарте
7
Мендес
7
Мендес
5
Дуарте
24
Хота
28
Пельистри
28
Пельистри
24
Хота
8
Понс
7
Лукас
7
Лукас
8
Понс
23
Наварро
16
Дейверсон
16
Дейверсон
23
Наварро
25
Моралес
10
Барди
10
Барди
25
Моралес
99
Гомес
6
Дуарте
6
Дуарте
99
Гомес
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
21
Поштиго
21
Кантеро
17
Сон
17
Сон
21
Кантеро
16
Мелеро
8
Дукур
8
Дукур
16
Мелеро
Остались в запасе
Алавес
Леванте
15
Уго Перес
ЦЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
15
Уго Перес
ЦЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Алавес - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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