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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 11 мая 2021
Леванте
11.05.2021, вторник, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 3
Завершен
Барселона
57'
Г. Мелеро
59'
Х. Луис Моралес
83'
С. Леон
25'
Л. Месси
34'
Педри
64'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
Х. Луис Моралес
90'
85'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Роберто
ГОЛ! 3:3!
С. Леон
Пас отдал
А. Гарсия
83'
82'
Замена
С. Дест
️️️️
У. Дембеле
81'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
78'
77'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
75'
Замена
Коке
️️️️
Х. Мирамон
75'
74'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Педри
Желтая карточка
Х. де Фрутос
67'
64'
ГОЛ! 2:3!
У. Дембеле
Замена
М. Мальса
️️️️
О. Дуарте
61'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Барди
61'
ГОЛ! 2:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Марти
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. Мирамон
57'
46'
Замена
С. Роберто
️️️️
Р. Араухо
34'
ГОЛ! 0:2!
Педри
Пас отдал
У. Дембеле
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
6
Дуарте
44
Пьер
3
Гарсия
21
Мирамон
16
Мелеро
10
Барди
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
6
Дуарте
11
Мальса
11
Мальса
6
Дуарте
21
Мирамон
23
Коке
23
Коке
21
Мирамон
25
Моралес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
25
Моралес
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
10
Барди
99
Гомес
99
Гомес
10
Барди
33
Араухо
6
Роберто
6
Роберто
33
Араухо
8
Педри
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Педри
10
Дембеле
8
Дест
8
Дест
10
Дембеле
Роберто
10
Пуч
10
Пуч
Роберто
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
Остались в запасе
Леванте
Барселона
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Леванте - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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