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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 05 декабря 2020
Леванте
05.12.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
5'
Р. Марти
17'
Д. Гомес
57'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Хетафе
88'
Желтая карточка
М. Кукурелья
84'
Замена
Д. Финн
️️️️
Анхель
77'
Вторая желтая
Д. Джене
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
76'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
76'
66'
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Эрнандес
66'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Ньом
66'
Замена
В. Мольехо
️️️️
М. Оливера
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Гомес
60'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Вукчевич
60'
ГОЛ! 3:0!
Х. де Фрутос
Пас отдал
Р. Марти
57'
Желтая карточка
Р. Марти
52'
Желтая карточка
Д. Гомес
50'
49'
Желтая карточка
А. Ньом
45'
+2
Желтая карточка
М. Арамбарри
23'
Желтая карточка
Х. Мата
23'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Д. Гомес
Пас отдал
К. Клер
17'
11'
Желтая карточка
Анхель
11'
Желтая карточка
Д. Джене
7'
Красная карточка
Чема
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. де Фрутос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
18
Клер
21
Рубен Везо
21
Поштиго
23
Коке
17
Вукчевич
16
Мелеро
19
де Фрутос
16
Рочина
9
Марти
99
Гомес
3-2-1-3
13
Сорья
23
Кабако
5
Чема
2
Джене
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
9
Анхель
9
Эрнандес
17
Мата
17
Вукчевич
11
Мальса
11
Мальса
17
Вукчевич
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
99
Гомес
25
Моралес
25
Моралес
99
Гомес
17
Оливера
11
Мольехо
11
Мольехо
17
Оливера
9
Анхель
30
Финн
30
Финн
9
Анхель
17
Мата
3
Этчейта
3
Этчейта
17
Мата
12
Ньом
88
Максимович
88
Максимович
12
Ньом
9
Эрнандес
20
Унал
20
Унал
9
Эрнандес
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
17
Сон
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Рубен Янес
ВР
24
Давид Тимор
ОП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
17
Сон
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
24
Давид Тимор
ОП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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