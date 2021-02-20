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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 20 февраля 2021
Атлетико
20.02.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Леванте
30'
Х. Луис Моралес
90+5'
Х. де Фрутос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Х. де Фрутос
90'
+1
Желтая карточка
Р. Пьер
80'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
М. Дембеле
️️️️
Коке
74'
71'
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
71'
Замена
Сон
️️️️
Коке
Желтая карточка
Коке
70'
Желтая карточка
Т. Лемар
70'
69'
Желтая карточка
Д. Карденас
62'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Леон
62'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
Замена
Р. Санчес
️️️️
А. Корреа
61'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ж. Кондогбиа
61'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Х. Хименес
54'
36'
Желтая карточка
Р. Везо
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
22
Эрмосо
18
Фелипе
14
Льоренте
19
Кондогбиа
6
Коке
10
Корреа
9
Суарес
79
Феликс
3-2-2-2
25
Карденас
44
Пьер
6
Дуарте
21
Поштиго
23
Коке
3
Гарсия
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
11
Леон
20
Хименес
18
Лемар
18
Лемар
20
Хименес
10
Корреа
2
Санчес
2
Санчес
10
Корреа
19
Кондогбиа
34
Торрейра
34
Торрейра
19
Кондогбиа
6
Коке
9
Дембеле
9
Дембеле
6
Коке
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
25
Моралес
17
Вукчевич
17
Вукчевич
25
Моралес
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
11
Леон
99
Гомес
99
Гомес
11
Леон
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
13
Айтор
ВР
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетико - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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