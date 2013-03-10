Ката Диас - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Ката
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Фуэнлабрада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ката
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Фуэнлабрада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Гранада (Гранада)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|31.03.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|17.03.2013
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|10.02.2013
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|74'
|03.02.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|27.01.2013
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Атлетико (Мадрид)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|06.01.2013
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Сельта (Виго)
|16.12.2012
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Атлетико (Мадрид)
|09.12.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.12.2012
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Осасуна (Памплона)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Малага (Малага)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2012
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:3
|Райо Вальекано (Мадрид)
|27.08.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|70'