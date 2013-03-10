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    Ката Диас - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Ката
    Фамилия Диас
    Команда Фуэнлабрада
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 80
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2013 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    12.05.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Барселона (Барселона)
    04.05.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    27.04.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    21.04.2013 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    14.04.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Гранада (Гранада)
    07.04.2013 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    31.03.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    17.03.2013 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    10.03.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.03.2013 Был в запасе Малага (Малага) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    24.02.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.02.2013 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    10.02.2013 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    74'
    03.02.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    27.01.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Атлетико (Мадрид)
    20.01.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Леванте (Валенсия)
    13.01.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Сарагоса (Сарагоса)
    06.01.2013 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    22.12.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Сельта (Виго)
    16.12.2012 46' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Атлетико (Мадрид)
    09.12.2012 1' -90' Атлетико (Мадрид) 6:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    02.12.2012 1' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    25.11.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Севилья (Севилья)
    18.11.2012 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    11.11.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    04.11.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    28.10.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Осасуна (Памплона)
    21.10.2012 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    07.10.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Малага (Малага)
    30.09.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2012 46' -90' Бетис (Севилья) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    23.09.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:3 Райо Вальекано (Мадрид)
    27.08.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2012 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    70'
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