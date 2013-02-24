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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 24 февраля 2013
Атлетико
24.02.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
38'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
90'
+2
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Коста
87'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
81'
79'
Желтая карточка
С. Лонго
Замена
М. Суарес
️️️️
Коке
68'
66'
Замена
М. Петров
️️️️
Симау
58'
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
А. Туран
56'
50'
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Форлин
Вторая желтая
Габи
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
38'
37'
Желтая карточка
Э. Морено
34'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
Габи
34'
Желтая карточка
Тиагу
34'
14'
Желтая карточка
К. Касилья
6'
Желтая карточка
Х. Форлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
9
Фалькао
19
Коста
4-3-1-2
1
Касилья
18
Форлин
19
Колотто
15
Морено
6
Капдевила
4
Санчес
21
Лопес
20
Симау
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
6
Коке
4
Суарес
4
Суарес
6
Коке
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
19
Коста
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Коста
20
Симау
19
Петров
19
Петров
20
Симау
18
Форлин
9
Лонго
9
Лонго
18
Форлин
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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