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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 30 сентября 2012
Эспаньол
30.09.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
31'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
82'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Техера
️️️️
Х. Форлин
67'
66'
Желтая карточка
Д. Коста
66'
Желтая карточка
Р. Гарсия
61'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Х. Форлин
60'
59'
Желтая карточка
А. Туран
55'
Замена
Габи
️️️️
Коке
Желтая карточка
К. Стуани
46'
Замена
К. Стуани
️️️️
Симау
46'
Желтая карточка
Э. Морено
43'
Замена
Р. Фонте
️️️️
К. Гомес
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
66
Арда Туран
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
26
Кадер
ЦП
14
Габи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-4-1-1
1
Альварес
27
Альварес
18
Форлин
15
Морено
5
Родригес
20
Симау
21
Лопес
6
Гомес
4
Санчес
25
Верду
9
Лонго
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
5
Тиагу
66
Туран
14
Гарсия
19
Коста
18
Форлин
8
Техера
8
Техера
18
Форлин
20
Симау
7
Стуани
7
Стуани
20
Симау
6
Гомес
17
Фонте
17
Фонте
6
Гомес
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
6
Коке
14
Габи
14
Габи
6
Коке
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
26
Кадер
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Стейдж Фронт
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