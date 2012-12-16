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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 16 декабря 2012
Барселона
16.12.2012, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 16 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико
36'
Адриано
45'
С. Бускетс
57'
Л. Месси
88'
Л. Месси
31'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
88'
Желтая карточка
Т. Алькантара
86'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Адриано
85'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
79'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Санчес
75'
60'
Замена
Тиагу
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
57'
56'
Замена
Адриан
️️️️
М. Суарес
47'
Желтая карточка
М. Суарес
46'
Замена
К. Диас
️️️️
Ф. Луис
45'
+1
Травма
Ф. Луис
ГОЛ! 2:1!
С. Бускетс
45'
ГОЛ! 1:1!
Адриано
Пас отдал
А. Иньеста
36'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Адриано
ПАЗ
18
Жорди Альба
ПАЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
2-2-3-2-1
26
Вальдес
3
Пике
5
Пуйоль
3
Адриано
18
Альба
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Фалькао
19
Коста
3
Адриано
10
Алвес
10
Алвес
3
Адриано
4
Санчес
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Санчес
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
16
Луис
6
Диас
6
Диас
16
Луис
19
Коста
5
Тиагу
5
Тиагу
19
Коста
4
Суарес
20
Адриан
20
Адриан
4
Суарес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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