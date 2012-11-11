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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 11 ноября 2012
Атлетико
11.11.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
24'
Адриан
43'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
Желтая карточка
М. Суарес
89'
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
А. Туран
85'
Замена
Коке
️️️️
Адриан
84'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Гарсия
66'
Желтая карточка
Габи
60'
60'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Х. Торрес
60'
Замена
А. Лафита
️️️️
А. Васкес
59'
Желтая карточка
М. Торрес
46'
Замена
Мане
️️️️
Х. Валера
44'
Желтая карточка
А. Васкес
43'
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
А. Туран
43'
39'
Желтая карточка
Д. Кастро
28'
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Адриан
24'
19'
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
9
Фалькао
20
Адриан
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
23
Торрес
4
Алексис
3
Рафа
25
Торрес
22
Родригес
10
Баррада
14
Леон
17
Кастро
9
Васкес
14
Гарсия
7
Родригес
7
Родригес
14
Гарсия
20
Адриан
6
Коке
6
Коке
20
Адриан
66
Туран
25
Белезоглу
25
Белезоглу
66
Туран
20
Валера
2
Мане
2
Мане
20
Валера
9
Васкес
7
Лафита
7
Лафита
9
Васкес
25
Торрес
9
Алькасер
9
Алькасер
25
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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