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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 03 февраля 2013
Атлетико
03.02.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
61'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
Желтая карточка
Д. Сисма
90'
+1
81'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Фалькао
79'
78'
Желтая карточка
Начо
70'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
68'
Желтая карточка
Р. Перес
68'
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
Ж. Миранда
68'
Желтая карточка
Д. Коста
66'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
65'
64'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Б. Эчебаррия
63'
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Пабон
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
61'
Замена
Д. Коста
️️️️
Адриан
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
30
Ноно
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
5
Сисма
20
Хуанфран
66
Туран
6
Коке
14
Габи
9
Фалькао
20
Адриан
4-3-3
13
Адриан
2
Чика
24
Перки
4
Амайя
23
Начо
21
Перес
7
Эчебаррия
87
Каньяс
10
Кэмпбелл
11
Пабон
24
Кастро
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
9
Фалькао
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Фалькао
20
Адриан
19
Коста
19
Коста
20
Адриан
10
Кэмпбелл
10
Молинс
10
Молинс
10
Кэмпбелл
7
Эчебаррия
8
Посуэло
8
Посуэло
7
Эчебаррия
11
Пабон
19
Молина
19
Молина
11
Пабон
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетико - Бетис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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