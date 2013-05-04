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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 04 мая 2013
Депортиво
04.05.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
Желтая карточка
Б. Гама
90'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Карлос Валерон
86'
81'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Адриан
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
77'
Замена
Эвалдо
️️️️
Х. Камуньяс
73'
72'
Замена
О. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
66'
Замена
А. Туран
️️️️
К. Родригес
42'
Желтая карточка
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Васкес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
4-4-1-1
1
Арансубиа
21
Айосе
16
Айтами
83
Зе Каштру
19
Пабло
17
Камуньяс
16
Гама
28
Домингес
4
Бергантиньос
21
Валерон
11
Рики
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
7
Родригес
20
Адриан
9
Фалькао
14
Гарсия
21
Валерон
8
Сантуш
8
Сантуш
21
Валерон
17
Камуньяс
6
Эвалдо
6
Эвалдо
17
Камуньяс
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
14
Гарсия
8
Торрес
8
Торрес
14
Гарсия
20
Адриан
8
Ньигес
8
Ньигес
20
Адриан
7
Родригес
66
Туран
66
Туран
7
Родригес
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
4
Кака
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Фернандо Васкес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Депортиво - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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