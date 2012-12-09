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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 09 декабря 2012
Атлетико
09.12.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 15 тур
6 : 0
Завершен
Депортиво
23'
Д. Коста
28'
Р. Фалькао
42'
Р. Фалькао
64'
Р. Фалькао (П)
68'
Р. Фалькао
71'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
78'
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Рики
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Ф. Луис
74'
72'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 6:0!
Р. Фалькао
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
70'
ГОЛ! 5:0!
Р. Фалькао
68'
65'
Замена
Д. Саломау
️️️️
Х. Камуньяс
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Фалькао
64'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Туран
42'
41'
Желтая карточка
А. Бергантиньос
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Коке
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
23'
18'
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
6
Диас
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Фалькао
19
Коста
4-4-1-1
1
Арансубиа
44
Инсуа
24
Миранда
15
Лауре
21
Айосе
4
Бергантиньос
21
Агилар
16
Гама
17
Камуньяс
21
Валерон
11
Рики
16
Луис
22
Манкильо
22
Манкильо
16
Луис
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
21
Валерон
8
Сантуш
8
Сантуш
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Саломау
17
Саломау
17
Камуньяс
11
Рики
23
Бодипо
23
Бодипо
11
Рики
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Атлетико - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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