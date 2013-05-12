Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 12 мая 2013
Атлетико
12.05.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
51'
Р. Фалькао
71'
А. Санчес
79'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Э. Инсуа
88'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Санчес
Замена
О. Торрес
️️️️
Адриан
75'
73'
Желтая карточка
С. Фабрегас
72'
Желтая карточка
А. Санчес
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
К. Тельо
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Фалькао
67'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
65'
60'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Адриано
59'
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Габи
51'
43'
Замена
М. Бартра
️️️️
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
2
Инсуа
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
9
Фалькао
20
Адриан
4-1-2-2-1
13
Пинто
10
Алвес
3
Адриано
3
Пике
18
Альба
8
Сонг
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
37
Тельо
4
Санчес
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
20
Адриан
8
Торрес
8
Торрес
20
Адриан
9
Фалькао
19
Коста
19
Коста
9
Фалькао
10
Алвес
5
Бартра
5
Бартра
10
Алвес
8
Сонг
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Сонг
3
Адриано
7
Вилья
7
Вилья
3
Адриано
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жорди Масип
ВР
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Барселона
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+