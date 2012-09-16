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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 16 сентября 2012
Атлетико
16.09.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 4 тур
4 : 3
Завершен
Райо Вальекано
29'
М. Суарес
49'
Коке
51'
А. Туран
56'
Р. Фалькао (П)
82'
А. Делибашич
85'
А. Делибашич
89'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
90'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
89'
ГОЛ! 4:3!
Л. Баптистао
Пас отдал
А. Домингес
85'
ГОЛ! 4:2!
А. Делибашич
Пас отдал
Л. Бангура
82'
ГОЛ! 4:1!
А. Делибашич
Пас отдал
А. Домингес
70'
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Гонсалес
68'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
67'
Замена
Тиагу
️️️️
М. Суарес
63'
58'
Замена
А. Домингес
️️️️
Н. Нильсен
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
57'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Фалькао
56'
55'
Желтая карточка
Х. Фуэго
54'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
ГОЛ! 3:0!
А. Туран
Пас отдал
Хуанфран
51'
ГОЛ! 2:0!
Коке
Пас отдал
Д. Коста
49'
42'
Желтая карточка
Х. Карлос
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
Пас отдал
Д. Коста
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
66
Туран
19
Коста
9
Фалькао
3-5-2
1
Хименес
5
Амат
2
Тито
20
Касадо
18
Фуэго
10
Пити
10
Трасоррас
8
Гонсалес
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
23
Нильсен
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
4
Суарес
5
Тиагу
5
Тиагу
4
Суарес
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
23
Нильсен
10
Домингес
10
Домингес
23
Нильсен
8
Гонсалес
23
Делибашич
23
Делибашич
8
Гонсалес
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Суэлитон
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
22
Суэлитон
ЦЗ
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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