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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 23 сентября 2012
Атлетико
23.09.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
31'
Д. Годин
45'
Р. Фалькао (П)
55'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Коста
88'
71'
Замена
Лоло
️️️️
Омар
70'
Желтая карточка
Манушу
63'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
М. Суарес
️️️️
Габи
62'
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Буэно
Пас отдал
М. Баленсиага
Замена
Адриан
️️️️
Р. Фалькао
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Буэно
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
45'
Желтая карточка
Габи
42'
39'
Желтая карточка
А. Рукавина
34'
Желтая карточка
Омар
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
Пас отдал
Коке
31'
28'
Желтая карточка
В. Перес
Желтая карточка
Ж. Миранда
23'
11'
Желтая карточка
О. Гонсалес
3'
Замена
А. Рубио
️️️️
Л. Састре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
27
Лоло
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
9
Фалькао
19
Коста
4-1-3-2
25
Хименес
2
Рукавина
5
Серену
4
Валиенте
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
22
Састре
24
Гуэрра
19
Буэно
14
Габи
4
Суарес
4
Суарес
14
Габи
19
Коста
7
Родригес
7
Родригес
19
Коста
9
Фалькао
20
Адриан
20
Адриан
9
Фалькао
7
Омар
27
Лоло
27
Лоло
7
Омар
22
Састре
18
Рубио
18
Рубио
22
Састре
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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