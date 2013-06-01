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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетико
Сарагоса - Атлетико: обзор матча 01 июня 2013
Сарагоса
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
89'
Э. Поштига
84'
А. Туран
90'
Д. Коста
90+1'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетико
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Акино
89'
Замена
Д. Акино
️️️️
Адриан
ГОЛ! 1:1!
Э. Поштига
89'
84'
ГОЛ! 0:1!
А. Туран
Пас отдал
Э. Инсуа
Желтая карточка
Л. Франко
76'
76'
Замена
А. Туран
️️️️
К. Родригес
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Орти
73'
64'
Замена
О. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
В. Родригес
63'
Желтая карточка
Э. Поштига
58'
Замена
Х. Мовилья
️️️️
А. Пинтер
46'
35'
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
32
Апоньо
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Дани Акино
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Франко
4
Ловенс
27
Гонсалес
22
Абрахам
12
Фернандес
77
Пинтер
18
Монтанье
32
Апоньо
8
Родригес
9
Поштига
34
Орти
4-3-3
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Инсуа
13
Миранда
5
Пулидо
6
Коке
5
Тиагу
7
Родригес
20
Адриан
19
Коста
14
Гарсия
77
Пинтер
26
Мовилья
26
Мовилья
77
Пинтер
34
Орти
16
Рочина
16
Рочина
34
Орти
8
Родригес
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
8
Родригес
20
Адриан
9
Акино
9
Акино
20
Адриан
14
Гарсия
8
Торрес
8
Торрес
14
Гарсия
7
Родригес
66
Туран
66
Туран
7
Родригес
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетико
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сарагоса - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Ромареда
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