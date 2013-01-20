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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 20 января 2013
Атлетико
20.01.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
32'
Адриан
60'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
С. Бальестерос
81'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Гарсия
78'
Желтая карточка
Г. Мунуа
73'
Замена
Х.
️️️️
Мичел
Замена
А. Туран
️️️️
Адриан
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
66'
62'
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:0!
Коке
Пас отдал
Д. Коста
60'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Фалькао
59'
50'
Желтая карточка
Мичел
41'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
Х. Манкильо
32'
Желтая карточка
Габи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
9
Хосе Баркеро
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
22
Манкильо
7
Родригес
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
9
Фалькао
20
Адриан
4-1-2-1-2
78
Мунуа
19
Лопес
4
Наварро
18
Бальестерос
22
Лелль
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
25
Эль-Жар
9
Мартинс
20
Адриан
66
Туран
66
Туран
20
Адриан
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
9
Фалькао
19
Коста
19
Коста
9
Фалькао
25
Эль-Жар
9
Баркеро
9
Баркеро
25
Эль-Жар
21
Мичел
20
Хуанлу
20
Хуанлу
21
Мичел
14
Гарсия
9
Марти
9
Марти
14
Гарсия
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетико - Леванте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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