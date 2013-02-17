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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 17 февраля 2013
Вальядолид
17.02.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
11'
Р. Фалькао
53'
Д. Коста
90'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетико
Желтая карточка
Х. Бараха
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:3!
К. Родригес
89'
Замена
М. Суарес
️️️️
Коке
83'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Коста
Замена
Х. Бараха
️️️️
Л. Састре
76'
75'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
Замена
А. Буэно
️️️️
Омар
71'
Желтая карточка
О. Гонсалес
59'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
К. Пенья
49'
Желтая карточка
Х. Руэда
44'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
32
Иван Касадо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-4-2
25
Эрнандес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
17
Пенья
10
Гонсалес
22
Састре
7
Омар
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
14
Габи
66
Туран
6
Коке
5
Тиагу
19
Коста
9
Фалькао
22
Састре
8
Бараха
8
Бараха
22
Састре
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
7
Омар
19
Буэно
19
Буэно
7
Омар
6
Коке
4
Суарес
4
Суарес
6
Коке
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
19
Коста
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Коста
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
32
Иван Касадо
ЦЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
32
Иван Касадо
ЦЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Хосе Соррилья
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