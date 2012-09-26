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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 26 сентября 2012
Бетис
26.09.2012, среда, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 4
Завершен
Атлетико
25'
С. Агра
45'
Хуанфран (АГ)
28'
Р. Фалькао
48'
Р. Фалькао
55'
Д. Коста
90'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
90'
ГОЛ! 2:4!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Туран
89'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ноно
86'
Вторая желтая
Х. Кэмпбелл
77'
70'
Замена
Коке
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
62'
Замена
Ноно
️️️️
Хуанкар
58'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
С. Агра
58'
55'
ГОЛ! 2:3!
Д. Коста
Пас отдал
М. Суарес
53'
Желтая карточка
К. Родригес
53'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
А. Посуэло
52'
48'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
Красная карточка
Д. Перки
47'
46'
Замена
К. Диас
️️️️
Д. Годин
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Хуанфран
45'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
С. Агра
Пас отдал
Начо
25'
23'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
М. Нельсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЛВ
14
Габи
ЦП
7
Кристиан Родригес
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
26
Кадер
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
24
Перки
3
Марио
22
Нельсон
27
Хуанкар
8
Посуэло
7
Эчебаррия
21
Перес
24
Кастро
7
Агра
3-2-1-3-1
1
Асенхо
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
66
Туран
7
Родригес
14
Гарсия
9
Фалькао
8
Посуэло
5
Дорадо
5
Дорадо
8
Посуэло
27
Хуанкар
30
Ноно
30
Ноно
27
Хуанкар
7
Агра
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
7
Агра
2
Годин
6
Диас
6
Диас
2
Годин
7
Родригес
6
Коке
6
Коке
7
Родригес
9
Фалькао
19
Коста
19
Коста
9
Фалькао
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
26
Кадер
ЦП
1
Жоэль
ВР
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
26
Кадер
ЦП
1
Жоэль
ВР
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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