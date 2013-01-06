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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 06 января 2013
Мальорка
06.01.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
87'
Кевин
72'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетико
90'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
Кевин
87'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Нсуе
80'
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
78'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Х. Арисменди
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
65'
Замена
К. Родригес
️️️️
Адриан
Замена
Кевин
️️️️
М. Перейра
64'
31'
Желтая карточка
Тиагу
19'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
3-3-4
13
Ават
16
Нуньеш
14
Жеромел
6
Бигас
10
Хави Маркес
17
Пина
7
Перейра
10
Нсуе
10
Дос Сантос
10
Хемед
14
Арисменди
4-3-3
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
6
Диас
16
Луис
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
20
Адриан
14
Гарсия
19
Коста
7
Перейра
3
Кевин
3
Кевин
7
Перейра
14
Арисменди
23
Наварро
23
Наварро
14
Арисменди
10
Нсуе
20
Хименес
20
Хименес
10
Нсуе
20
Адриан
7
Родригес
7
Родригес
20
Адриан
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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