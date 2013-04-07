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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 07 апреля 2013
Хетафе
07.04.2013, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
90'
+2
Вторая желтая
Д. Годин
Желтая карточка
Х. Валера
88'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
86'
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Коста
Замена
П. Алькасер
️️️️
Х. Торрес
74'
73'
Замена
К. Родригес
️️️️
Адриан
72'
Вторая желтая
М. Суарес
69'
Желтая карточка
Д. Годин
68'
Желтая карточка
Габи
62'
Замена
О. Торрес
️️️️
Коке
53'
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Леон
17'
Желтая карточка
Алексис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
6
Фернандес
4
Алексис
22
Лопо
20
Валера
10
Баррада
25
Торрес
8
Борха
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
20
Адриан
19
Коста
9
Фалькао
14
Леон
7
Лафита
7
Лафита
14
Леон
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
25
Торрес
9
Алькасер
9
Алькасер
25
Торрес
20
Адриан
7
Родригес
7
Родригес
20
Адриан
6
Коке
8
Торрес
8
Торрес
6
Коке
19
Коста
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Коста
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
33
Альберто
ВР
2
Мане
ЛЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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